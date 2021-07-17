تعهد ليبي بإخراج القوات الأجنبية

شدد رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، على أن وجوده في مجلس الأمن أكد أن الليبيين يمثلون أنفسهم دون وصاية من أحد، مشيرا إلى أنه لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن سابقا. وتعهد، في كلمة له بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث شارك في جلسة مجلس الأمن الخميس، بعدم بقاء أي قوة أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية، مؤكدا أن حكومته ستجعل الانتخابات واقعا، ولن تقف أمام رغبة الليبيين. وأضاف: «دعونا إلى تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج، وقد وجدنا دعما كبيرا من المجتمع الدولي». قد استقبل عدد من الوزراء وعمداء البلديات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عقب عودته من نيويورك.



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