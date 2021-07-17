دعوة إسرائيل لوقف الاستيطان

دعت الأمم المتحدة، مجددا، إسرائيل إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والتقيد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد 84 فلسطينيا منازلهم عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنىً على الأقل في تجمع «راس تين» الرعوي بمحافظة «رام الله». ووفقا لتقرير موجز بالمستجدات، أفادت «أوتشا» بأن المباني المستهدفة شملت حظائر ومواشي ومعدات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصادرة خزانات مياه وجرارات زراعية وعلف للمواشي. بينما أفادت التقارير بأن أضرارا جسيمة لحقت ببعضها خلال هذه العملية. وخلال هذا الحادث، منعت السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والصحفيين من الوصول إلى المنطقة.



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