أعلنت وزارة الدفاع الأوغندية مقتل جندي وستة مهاجمين عبروا من أراضي الكونغو الديمقراطية خلال اشتباكات وقعت في غابة زو، المحاذية للحدود. حيث هاجم نحو عشرين مسلحا متنكرين بزي حطابين عبروا من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مركزا عسكريا في منطقة أدغال في شمال غري البلاد، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم الوزارة فلافيا بييكواسو. وأضافت بييكواسو أن ستة مهاجمين يعتقد أنهم من إثنية الليندو قتلوا وتم أسر أربعة آخرين. وقالت المتحدثة «خسرنا جنديا في هذا الهجوم الذي شنه مسلحون كونغوليون»، موضحة أن ثلاثة جنود آخرين جرحوا وتم إجلاؤهم جوا إلى مستشفى عسكري قرب كمبالا. وأعلنت أنه تم ضبط أسلحة بما في ذلك رشاش وأقواس وسهام وسواطير، وأن ملاحقة بقية المهاجمين تتم بالتنسيق مع السلطات الكونغولية. وقالت المتحدثة «تعرضنا، مؤخرا، لهجمات شنها عناصر في ميليشيات كونغولية ضد العديد من قواعدنا العسكرية ومن البنى التحتية المدنية. نأمل أن تتخذ سلطات هذا البلد التدابير اللازمة لمنع تكرار ذلك». والعلاقات بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالغة التعقيد. وتنظر محكمة العدل الدولية حاليا في قيمة التعويضات المالية التي يجب أن تسددها كمبالا إلى كينشاسا بسبب غزوها الكونغو الديمقراطية بين عامي 1998 و2003.



كانت هذه تفاصيل خبر أوغندا تعلن مقتل 7 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.