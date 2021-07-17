مقتل 4 جنود عراقيين برصاص داعش

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تجاوز عدد ضحايا فيضانات أوروبا 170 قتيلا
عمل عمال الإنقاذ على إزالة الأضرار التي جرفتها المياه مع انحسارها، السبت، مع ارتفاع عدد القتلى من الفيضانات الكارثية في أوروبا...
بكين تدافع عن قانون الأمن بعد تحذير أمريكي منه
أصدرت وزارة العدل في هونج كونج بيانا، السبت، دافعت فيه عن قانون الأمن المثير للجدل بالمدينة، بعد أن حذرت الحكومة الأمريكية من أن...
تعهد ليبي بإخراج القوات الأجنبية
شدد رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، على أن وجوده في مجلس الأمن أكد أن الليبيين يمثلون أنفسهم دون وصاية من أحد، مشيرا إلى...
دعوة إسرائيل لوقف الاستيطان
دعت الأمم المتحدة، مجددا، إسرائيل إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والتقيد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب...
مقتل 284 مسلحا من طالبان
قتل 284 مسلحًا من حركة طالبان جراء اشتباكات وهجمات متبادلة مع قوات الأمن الأفغانية في مواقع متفرقة بأفغانستان.وأوضحت وزارة الدفاع...
أمل كوبا بتخفيف العقوبات الأميركية يتبدد
علّقت الحكومة الكوبية آمالاً كبيرة على وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض بسبب وعود أطلقها خلال حملته الانتخابية بالسعي إلى تخفيف...
أديب ينفي رفض إعادة تكليفه
في ظل تمكن الجيش في لبنان من إرجاع الهدوء إلى منطقة جبل محسن في طرابلس، عبر انتشار كثيف لوحداته في مختلف شوارع المدينة.واستقدامه...
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