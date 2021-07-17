اخبار العالم

مقتل 4 جنود عراقيين برصاص داعش

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

تجاوز عدد ضحايا فيضانات أوروبا 170 قتيلا

عمل عمال الإنقاذ على إزالة الأضرار التي جرفتها المياه مع انحسارها، السبت، مع ارتفاع عدد القتلى من الفيضانات الكارثية في أوروبا...

a4c5543318.jpgبرلين: أ ف ب
37838c3948.jpg07 ذو الحجة 1442 هـ

بكين تدافع عن قانون الأمن بعد تحذير أمريكي منه

أصدرت وزارة العدل في هونج كونج بيانا، السبت، دافعت فيه عن قانون الأمن المثير للجدل بالمدينة، بعد أن حذرت الحكومة الأمريكية من أن...

icon-byline.pngهونج كونج: د ب أ
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

تعهد ليبي بإخراج القوات الأجنبية

شدد رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، على أن وجوده في مجلس الأمن أكد أن الليبيين يمثلون أنفسهم دون وصاية من أحد، مشيرا إلى...

icon-byline.pngطرابلس: الوكالات
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

دعوة إسرائيل لوقف الاستيطان

دعت الأمم المتحدة، مجددا، إسرائيل إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والتقيد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب...

icon-byline.pngالأمم المتحدة: واس
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

مقتل 284 مسلحا من طالبان

قتل 284 مسلحًا من حركة طالبان جراء اشتباكات وهجمات متبادلة مع قوات الأمن الأفغانية في مواقع متفرقة بأفغانستان.وأوضحت وزارة الدفاع...

icon-byline.pngكابول: الوكالات
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

أمل كوبا بتخفيف العقوبات الأميركية يتبدد

علّقت الحكومة الكوبية آمالاً كبيرة على وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض بسبب وعود أطلقها خلال حملته الانتخابية بالسعي إلى تخفيف...

icon-byline.pngنيويورك: الوكالات
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

أديب ينفي رفض إعادة تكليفه

في ظل تمكن الجيش في لبنان من إرجاع الهدوء إلى منطقة جبل محسن في طرابلس، عبر انتشار كثيف لوحداته في مختلف شوارع المدينة.واستقدامه...

icon-byline.pngبيروت: الوكالات
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 جنود عراقيين برصاص داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا