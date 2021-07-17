مقتل 4 جنود عراقيين برصاص داعش

تجاوز عدد ضحايا فيضانات أوروبا 170 قتيلا عمل عمال الإنقاذ على إزالة الأضرار التي جرفتها المياه مع انحسارها، السبت، مع ارتفاع عدد القتلى من الفيضانات الكارثية في أوروبا... برلين: أ ف ب برلين: أ ف ب 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

بكين تدافع عن قانون الأمن بعد تحذير أمريكي منه أصدرت وزارة العدل في هونج كونج بيانا، السبت، دافعت فيه عن قانون الأمن المثير للجدل بالمدينة، بعد أن حذرت الحكومة الأمريكية من أن... هونج كونج: د ب أ هونج كونج: د ب أ 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

تعهد ليبي بإخراج القوات الأجنبية شدد رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، على أن وجوده في مجلس الأمن أكد أن الليبيين يمثلون أنفسهم دون وصاية من أحد، مشيرا إلى... طرابلس: الوكالات طرابلس: الوكالات 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

دعوة إسرائيل لوقف الاستيطان دعت الأمم المتحدة، مجددا، إسرائيل إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والتقيد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب... الأمم المتحدة: واس الأمم المتحدة: واس 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

مقتل 284 مسلحا من طالبان قتل 284 مسلحًا من حركة طالبان جراء اشتباكات وهجمات متبادلة مع قوات الأمن الأفغانية في مواقع متفرقة بأفغانستان.وأوضحت وزارة الدفاع... كابول: الوكالات كابول: الوكالات 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

أمل كوبا بتخفيف العقوبات الأميركية يتبدد علّقت الحكومة الكوبية آمالاً كبيرة على وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض بسبب وعود أطلقها خلال حملته الانتخابية بالسعي إلى تخفيف... نيويورك: الوكالات نيويورك: الوكالات 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

أديب ينفي رفض إعادة تكليفه في ظل تمكن الجيش في لبنان من إرجاع الهدوء إلى منطقة جبل محسن في طرابلس، عبر انتشار كثيف لوحداته في مختلف شوارع المدينة.واستقدامه... بيروت: الوكالات بيروت: الوكالات 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

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