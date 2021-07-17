السودان: فصائل من الائتلاف الحاكم تناهض هيكلة «الحرية والتغيير»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تبنى اجتماع بين فصيل في قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم، وجناح بالجبهة الثورية، مناهضة اتفاق وقع أخيراً واقترح هيكلة جديدة لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وطبقاً لبيان مشترك بين اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية فإن «الاجتماع رفض كل الخطوات الجارية من مجموعة محددة دون مشاركة كل قوى الحرية والتغيير في محاولة لقطع الطريق على خطوات قيام المؤتمر التأسيسي».

ويعكس البيان مدى الانقسام بين مكونات الائتلاف الحاكم لظهور توقيع ممثلين للجبهة الثورية وحزب الأمة القومي وقوى الحرية والتغيير على غرار الاتفاق الذي أقر هيكلة التحالف الأسبوع الماضي.

وكان مناوي قد تبرأ في وقت سابق من الاجتماع الذي اقترح هيكلة الائتلاف الحاكم بعد أن وقع عليه ياسر عرمان ممثلاً للجبهة الثورية.

واعتبر بيان مبادرة إصلاح الحرية والتغيير والجبهة الثورية بقيادة مناوي تحركات المجلس المركزي، والموقعين معه على اتفاق الهيكلة، محاولات هدفها أبعاد قوى الثورة الحقيقية ولجان المقاومة والأجسام المطلبية والمهنية وأطراف العملية السلمية والنساء ومشاركتهم في المؤتمر التأسيس لقوى الحرية والتغيير. وتأسف البيان لقيام بعض القوى السياسية باختطاف الحاضنة السياسية للحكومة وتشويهها بقصور أدائها ورؤيتها للانتقال ما عرض البلاد والفترة الانتقالية لأخطار محدقة.

وشدد الاجتماع، بحسب البيان، على أن المؤتمر التأسيسي للحرية والتغيير هو المدخل الحقيقي والخطوة المطلوبة لتطوير العملية السياسية والحفاظ على الفترة الانتقالية.