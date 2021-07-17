العراق: إخماد حريق في مطار المثنى وإنقاذ حاوية للصواريخ

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، مقتل 4 من قوات الجيش العراقي في هجوم لتنظيم «داعش» شمال غربي كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن 4 من قوات الجيش ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة الآلي قتلوا إثر تعرض جبان من قبل عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك». وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية ستواصل وبهمة عالية ملاحقة العناصر الإرهابية أينما كانوا ولن تثنيهم المنايا عن أداء الواجب.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، أمس، إخماد حريق داخل مطار المثنى وإنقاذ حاوية للأعتدة والصواريخ وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أنه «بإجراء خاطف وتدخل سريع تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاوية للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد».

وأضافت المديرية أن «فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة وشجاعة قل نظيرها في مواجهة الخطر، وأبعدت النيران عن حاوية الأعتدة المجاورة لموقع

الحادث». وأشارت إلى أن «الحريق انتهى دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية»، مطالبة على إثر ذلك بفتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.