شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على الشرقية.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية، ابتداء من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل على أجزاء من مناطق المملكة.

تتأثر جراءها من يوم السبت إلى الخميس مناطق ( جازان ، عسير ، نجران ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ويتوقع أن يمتد تأثيرها من يوم السبت إلى الثلاثاء بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على مناطق ( الرياض، الشرقية )، فيما ستتأثر من يوم الأحد وحتى يوم الخميس مناطق ( الباحة ، مكة المكرمة ) بأمطار متوسطة في مجملها ، فيما ستتأثر -بمشيئة الله- من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء ( المشاعر المقدسة ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر والحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.