حصيلة جديدة بعدد ضحايا كورونا عالمياً

وأفادت الجامعة حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين 78 ألفا و700 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و59 ألفا و981 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و840 حالة.