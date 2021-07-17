الكشف عن تطورات الحالة الصحية لمطربة لبنانية

وقالت نوال، اليوم، عبر حسابها الشخصي "تويتر": "الحمد لله، صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى، شكراً لكل شخص اطمن عني.. بحبكن كتير".

كانت نوال الزغبي قد أحيت، أمس، حفلاً غنائياً في سوريا، بالرغم من تعرضها لوعكة صحية قبل الحفل، وعادت بعد الانتهاء إلى لبنان.

