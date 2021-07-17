إيران تبرر توقف المفاوضات النووية: نحن في مرحلة انتقالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - برر نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي، مساء السبت، توقف المحادثات النووية بين طهران ومجموعة 4+1.

وقال عراقجي إن "إيران تمر بمرحلة انتقالية"، في إشارة إلى قرب نهاية ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني وتسلم الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية مطلع أغسطس المقبل.



وكتب عراقجي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" معلقاً على توقف المحادثات النووية في فيينا منذ انتهاء الجولة السادسة في 20 يونيو/حزيران الماضي، قائلا: "نحن في فترة انتقالية ويجري تداول ديمقراطي للسلطة في طهران".

وأضاف: "محادثات فيينا يجب أن تنتظر الحكومة الإيرانية الجديدة، وهذا هو مطلب أي ديمقراطية".

وحث نائب وزير الخارجية الإيراني كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تفهم تلك "المرحلة الانتقالية"، داعياً واشنطن ولندن إلى عدم ربط عملية تبادل السجناء كقضية إنسانية جاهزة للتنفيذ بخطة الاتفاق النووي.

ورأى عراقجي أن "تحويل عملية تبادل السجناء إلى رهينة لأغراض سياسية، يؤدي إلى خسارة عملية التبادل والاتفاق النووي"، مبيناً "يمكن إطلاق سراح عشرة معتقلين من جميع الأطراف غدا إذا أوفت الولايات المتحدة وبريطانيا بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية".

وفاز الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في منتصف يونيو الماضي، بعد حصوله على نسبة 62% بحصوله على قرابة 18 مليون صوت، وكانت نسبة المشاركة متدنية وسط مقاطعة واسعة.

وشرعت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني منذ أبريل الماضي بمفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مايو 2018 وقيامه بتشديد العقوبات على طهران.

وتشارك إلى جانب إيران كل من روسيا والصين والدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالمفاوضات النووية في فيينا، على مدى الجولات الست الماضية، فيما شاركت الولايات المتحدة في هذه المفاوضات بطريقة غير مباشرة بسبب إصرار إيران على رفع العقوبات.

ويرى مسؤولون إيرانيون أن الجولة السابعة المقبلة من المفاوضات النووية ستكون صعبة للغاية، كما اعترف بذلك كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي.