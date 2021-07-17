اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا شمالي حلب السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن اشتباكات بالأسلحة تدور بين فصائل موالية لتركيا في ريف عفرين شمالي حلب السورية.

ونقل المرصد عن نشطاء أن خلافا نشب بين فصيلي "أحرار الشرقية"، و"الفرقة التاسعة" تطور إلى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة في ناحية راجو في ريف عفرين الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك، في إطار الانفلات الأمني وتزايد نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 7 يوليو/تموز الجاري، اندلاع اشتباكات عنيفة بين لواء شمر التابع لـ"فرقة الحمزة" من جهة و"الجبهة الشامية" و"حركة أحرار الشام" من جهة أُخرى في منطقة السكرية الواقعة قرب مدينة الباب شرقي حلب.

ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الاشتباكات سببها خلافات بين الفصائل على فتح طريق للتهريب نحو المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري من المنطقة.