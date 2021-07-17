بريطانيا تحذر من تحول أفغانستان لبؤرة تفريخ للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مدير الاستخبارات البريطانية الداخلية من استخدام أراضي أفغانستان كقاعدة للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد الغرب بعد انسحاب القوات.

وأشار كين ماكالوم مدير الاستخبارات إلى احتمالية إنشاء مناطق غير خاضعة للقانون في أعقاب الانسحاب مما يسمح بإنشاء معسكرات تدريب الإرهابيين، كما حدث في الماضي.

وأوضح مكالوم أن أجهزة الأمن والاستخبارات على دراية تامة باحتمال سفر بريطانيين إلى أفغانستان عبر باكستان للذهاب إلى معسكرات التدريب هذه والعودة لشن هجمات.

وقال إن الجماعات الإرهابية ستسعى أيضًا إلى تصوير انسحاب القوات على أنه انتصار دعائي لمحاولة تجنيد المزيد.

وقال ماكالوم: "مع اقترابنا من الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر/ أيلول، ما زلنا نواجه عددا كبيرا من المخاطر ... التي عادة ما تكون أسرع وأكثر صعوبة في التنبؤ".

وأضاف: "مع انسحاب الولايات المتحدة وقوات الناتو الآن، سيسعى الإرهابيون إلى الاستفادة من الفرص - بما في ذلك فرص الدعاية - لإعادة تجميع صفوفهم. الجماعات الإرهابية تسعى في كثير من الأحيان إلى الاستفادة من الفضاء غير الخاضع للقانون لتعزيز أجندتها. إذا تشكلت جيوب من الفضاء غير الخاضع للحكم، فيمكن لبعض الجماعات الإرهابية إنشاء مرافق تدريب كما رأينا في الماضي."

وفي إشارة إلى العنف المرتبط بأفغانستان في الماضي، قال: "هذا شيء ميز جزءًا من حياتي المهنية. فقد أدى سفر المتطرفين المقيمين في المملكة المتحدة إلى جنوب آسيا أو باكستان أو أفغانستان إلى ظهور بعض المخاطر الحادة للغاية وبعض المآسي المروعة في المملكة المتحدة، وهذا ليس شيئًا يمكن الاستخفاف به بأي شكل من الأشكال".

في ضوء المخاطر التي تواجهها، ستتواصل الجهود في أفغانستان لمكافحة التطرف دون وجود جنود على الأرض. "هذا الشكل من أشكال مكافحة الإرهاب ليس جديدًا علينا. إنها الطريقة التي عملنا بها دائمًا، في الصومال على سبيل المثال، ولكن من تلك التجربة نعرف أنها تمثل تحديًا".