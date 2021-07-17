إيطاليا.. 3121 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت إيطاليا 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 2898 إصابة خلال اليوم السابق.



كما سجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة مقابل 11 وفاة في اليوم السابق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج اليوم أنه تم إعطاء 60.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ555 ألفاً و778 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.28 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفاً و851 حالة.