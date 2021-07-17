شكرا لقرائتكم طالبان بايدن يتجاهل عرض بوتين بالتنسيق العسكري حول الملف الأفغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على الرئيس الأميركي جو بايدن استخدام قواعد روسيا في آسيا الوسطى لمتابعة أفغانستان.

وقالت صحيفة "كوميرسانت"، إن بوتين عرض خلال قمة جنيف، على نظيره بايدن تنسيق التعاون العسكري والسياسي حول أفغانستان.

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ووفقا للصحيفة الروسية، اقترح الرئيس الروسي استخدام القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وقرغيزستان لمراقبة الوضع في أفغانستان، بهدف تبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر الطائرات المسيرة في القواعد الروسية.

وذكر مصدر مطلع للصحيفة، أن الأميركيين لم يردوا حتى الآن على العرض الروسي. وأكد أن واشنطن كانت ستقبل حتما مثل هذا الاقتراح لو أنها لم تكن تهدف لتحقيق مهام أخرى.

ونوهت الصحيفة بأن المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، امتنع عن التعليق على هذا الموضوع. وذكرت أنه كذلك لا يوجد تأكيد لهذه المعلومات من الكرملين.