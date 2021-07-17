بعد مغادرة مصر.. ألمانيا تمنع سفينة «إيفرجيفن» من دخول ميناء هامبورج

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن السفينة البنمية "إيفرجيفن"، لن تدخل ميناء هامبورج في ألمانيا، بسبب مخاوف متعلق بسلامة الملاحة.

وقالت شركة "إيفرجرين" التايوانية، المشغلة للسفينة "إيفرجيفن"، في بيان لها: "تحتاج السفينة إلى اتباع الإرشادات الموضحة في شهادة صلاحيتها للإبحار، للإبحار بسرعات منخفضة والاتصال فقط بمدينة روتردام وفيليكسستو"، وذلك بهدف "الامتثال لمتطلبات السلامة"، حيث سيتم تفريغ الحمولة المزمع تفريغها في هامبورغ في روتردام ونقلها إلى ميناء الوجهة.

وتقوم "إيفرجرين" بالتنسيق مع مشغلي المحطات فيما يتعلق بترتيبات الرصيف، وستظل على اتصال وثيق معهم لضمان إمكانية تفريغ الحاويات في أقرب وقت ممكن عند وصول السفينة، بحسب البيان.

وقبل أيام، غادرت السفينة البنمية المياه الإقليمية المصرية للمرة الأولى منذ احتجازها، بعد موافقة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي عنها.

وخضعت السفينة لفحص شامل بعد مغادرتها البحيرات المرة عقب تسوية الأزمة مع هيئة قناة السويس، وجرى التأكد من سلامتها حتى تتمكن من استئناف رحلتها إلى ميناء روتردام بهولندا.