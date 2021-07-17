الأسد يبحث مع وزير الخارجية الصيني مشاركة سوريا في مبادرة الحزام والطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانج يي مشاركة سوريا في "مبادرة الحزام والطريق"، حيث أكد وزير الخارجية الصيني اهتمام بلاده بمشاركة سوريا في هذه المبادرة نظراً لموقعها ودورها الإقليمي المهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

كما شدد وزير الخارجية الصيني على استمرار بلاده في دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ومواجهة الحصار والعقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه، والوقوف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وتم خلال اللقاء التوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

من جانبه، أكد الرئيس السوري أن الصين دولة قوية ولها موقع كبير ومهم على الساحة الدولية وسوريا تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون معها على مختلف الأصعدة بالاستناد إلى حضورها القوي وسياساتها الأخلاقية التي تخدم معظم دول وشعوب العالم.

وتوجه الرئيس الأسد بالشكر للصين على الدعم الذي تقدمه للشعب السوري في مختلف المجالات، والمواقف المهمة التي تتخذها في المحافل الدولية دعماً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وقرارها المستقل.