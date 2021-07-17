"ركز وبلاش انفعال".. رسالة لحارس الأهلي من مدربه السابق بنادي الحامول

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

وجه علي عثمان، مدرب حراس مرمى نادي الحامول في كفر الشيخ، اليوم السبت، رسالة لحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، قبل خوض ناديه لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي تجمع بينهما على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

تضمنت الرسالة الموجهة للشناوي، ضرورة التركيز في المباراة، وترقب الكرات العرضية، من لاعبي الفريق المنافس، وعدم الالتفات لأي استفزازات، أو انفعالات تحدث منهم.

وأكد عثمان، أن محمد الشناوي، يستطيع بإمكانياته الفنية أن يقود زملاؤه لحمل كأس البطولة الإفريقية للمرة العاشرة في تاريخ ناديه.

يذكر أن نجم النادي الأهلي السابق، ضياء السيد، أول من اكتشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عندما كان في زيارة لنادي الحامول، رفقة المهندس أحمد مجاهد، رئيس النادي الأسبق، ورئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، للكشف عن الموهوبين بالنادي.