اليوم / السعودية تبدأ مناسك الحج للمقيمين فقط

اسماعيل عبد الحي - يبدأ الحجاج المسلمون اليوم، السبت 17 جويلية 2021، في التوافد على مكة المكرمة تمهيدا لإنطلاق مناسك الحج التي تنطلق غدا الأحد وتستمر خمسة أيام.

ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد "كوفيد-19" (تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة) وسط ظروف إستثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني على التوالي.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا في عام 2019.

وأختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى الأحد في يوم التروية، ومنها إلى عرفات يوم الإثنين على بعد عشرة كيلومترات لأداء أهم أركان مناسك الحج الذي يعقبه حلول عيد الأضحى.

ونشرت السلطات السعودية نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة.