إصابة وزير الصحة البريطاني بكورونا

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أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، أنه مصاب بكوفيد-19، قبل يومين من رفع جميع القيود تقريبًا في البلاد.

وأثارت الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة المرتبطة بالمتحورة «دلتا» القلق في بريطانيا.

وقال جاويد، في مقطع فيديو نشره على تويتر: «كنت أشعر بوعكة الليلة الماضية، لذا أجريت فصحا سريعا لكشف الإصابة هذا الصباح وجاءت النتيجة إيجابية. لذلك أعزل نفسي الآن في المنزل مع عائلتي حتى أحصل على نتيجة فحص بي سي آر».

وأنهى جاويد تطعيمه ويؤكد أن عوارضه «خفيفة جدا».

وتحدث الوزير من دون كمامة في مجلس العموم بعد ظهر الاثنين لتأكيد رفع معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد اعتبارًا من 19 يوليو، بما في ذلك الوضع الإلزامي للكمامة والتباعد الجسدي.

وعاد إلى مجلس النواب في اليوم التالي للإجابة عن أسئلة النواب.

تبرر الحكومة رفع تدابير العزل بنجاح حملة التطعيم التي أطلقت في ديسمبر وسمحت لأكثر من ثلثي البالغين بإنهاء التطعيم بالكامل و«أضعفت» الصلة بين المرض والاستشفاء والوفاة، ما مكن نظام الصحة العامة من مواجهة هذه الأزمة.

ومع ذلك، يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، بسبب المتحورة «دلتا» شديدة العدوى والمنتشرة بقوة في المملكة المتحدة. وسجلت البلاد 50 ألف حالة يومية، أمس الجمعة، في أرقام غير مسبوقة منذ يناير الماضي.

والمملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا من فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 128500 شخص.

وفي الفيديو الذي نُشر على تويتر، اليوم السبت، حث الوزير من لم يتلقوا بعد الجرعة الثانية من اللقاح على القيام بذلك «في أقرب وقت» وأن يتم فحصهم في حال ظهرت عليهم أعراض أو خالطوا شخصا ثبتت إصابته.