السنغال تسجل إصابات قياسية يومية بكورونا

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قالت وزارة الصحة السنغالية إن الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19 في البلاد تضاعفت تقريبا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة.

يأتي تسجيل هذا الرقم القياسي بعد يوم واحد من تهديد الرئيس ماكي سال بإعادة فرض إجراءات صارمة إذا استمرت زيادة الحالات.

وهدد سال، أمس الجمعة، بإغلاق الحدود وإعادة فرض حالة الطوارئ بعد أن رصدت البلاد 736 إصابة في يوم واحد، لتسجل رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة خلال أسبوع.

لكن وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، تسجيل 1366 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، متجاوزة الأرقام القياسية السابقة.

وفي حين أن كل الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في السنغال منخفضة نسبيا، تكافح البلاد، مثل العديد من البلدان الأفريقية، من أجل الحصول على جرعات كافية لتطعيم سكانها البالغ عددهم حوالي 16 مليون نسمة.

وتشير أرقام وزارة الصحة إلى تسجيل 50374 إصابة و1214 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بدء الجائحة.