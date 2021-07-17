بشكل جزئي.. إعادة فتح معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 07:31 مساءً - أعادت السلطات الباكستانية ، السبت، فتح معبر رئيسي مع أفغانستان بشكل جزئي، بعد إغلاقه إثر سيطرة طالبان على بلدة حدودية استراتيجية في إطار هجوم مباغت تشّنه الحركة على الأراضي الأفغانية.

وكانت باكستان قد أغلقت الحدود بعدما انتزع طالبان الأربعاء من القوات الأفغانية السيطرة على سبين بولداك الأربعاء، في تطوّر علق إثره آلاف من الأفغان في بلدة شمن الباكستانية.

وصرّح مسؤول حدودي باكستاني لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أنه تقرر السماح لمجموعات صغيرة بدخول باكستان فيما يعبر المئات إلى أفغانستان.

وأفاد مراسل ميداني لفرانس برس بتسجيل حركة عبور بالاتجاهين.

وقال المسؤول الحدودي “قرّرنا السماح لهم بالعبور إلى باكستان… بعد التثبّت من وثائق السفر التي بحوزتهم لتمكنيهم من تمضية عيد الأضحى مع عائلاتهم”.

وقال الباكستاني نور علي الذي كان يجري زيارة في كابول إنه حاول في الأيام الأخيرة مرّتين الوصول إلى سبين بولداك.

وصرّح لفرانس برس بعيد وصوله إلى كويتا “كنت خائفا لكن طالبان لم يتسببوا بأي مشاكل لقد تثبّتوا من وثائقي وسمحوا لي بالعبور”.

وشهدت أفغانستان في الأسابيع الأخيرة معارك عنيفة استغلّ خلالها طالبان استكمال القوات الأميركية انسحابها من البلاد لشن هجمات مباغتة سيطروا خلالها على محافظات بشكل خاطف.

وسيطرت الحركة في إطار هجومها على مجموعة منافذ حدودية في شمال البلاد وغربها.

وقال أفغاني عائد للعمل في مدينة بياشور في شمال باكستان إنه مرّ بنقاط للقوات الحكومية ولمقاتلي طالبان خلال عبوره ولاية قندهار إلى معبر سبين بولداك.

وبعيد وصوله إلى كويتا صرّح عبد اللطيف لفرانس برس “رأيت خلال رحلتي دبابات وأسلحة وقد أوقفتني القوات الأفغانية وحذّرتني من المشكلات الأمنية في سبين بولداك”.

كما أفاد أنه شاهد “تحرّكات لطلبان” الذين بدورهم سمحوا له بالعبور.

والجمعة أطلقت القوات الأفغانية عملية لمحاولة استعادة السيطرة على سبين بوداك.

لكن السبت، كانت رايات طالبان البيضاء لا تزل ترفرف فوق المعبر.

وكان مسؤول باكستاني قد صرّح لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته “فتحنا الحدود عند شمن (…) بما يسمح لما يصل إلى أربعة آلاف أفغاني بمن فيهم نساء وأطفال بالعبور إلى افغانستان للاحتفال بعيد الأضحى مع عائلاتهم، لأسباب إنسانية بحتة”.

وقال المسؤول في مجموعة شبه عسكرية محلية محمد طيّب إن القرار اتّخذ بسبب “الهدوء النسبي السائد في الجانب المقابل”، إلا أنه شدد على أن المعبر سيبقى مغلقا أمام الأعمال التجارية.