4 أسباب ستجبر رئيسي على توقيع الاتفاق النووي الجديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 07:31 مساءً - منذ ساعتين

كشف موقع أمريكي، عن أسباب ستجبر الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي الذي سيتولى منصبه أوائل الشهر المقبل، على توقيع الاتفاق النووي الجديد، المتوقع أن يتم التوصل إليه بين المفاوضين الإيرانيين والدول المشاركة في الاتفاق، وذلك في مفاوضات فيينا الحالية.

وأشار موقع ”المونيتور“ الأمريكي في تقرير نشره، الجمعة، إلى أن الاتفاق النووي لا يزال مطروحا إلى حد كبير على الطاولة على الرغم من الظروف الصعبة وغير المؤكدة، وأن هناك أربعة أسباب يمكن أن تؤدي إلى التوقيع عليه وإعادة إحيائه، بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ورأى الموقع في تقريره، أن الفائدة الاقتصادية المتوقعة من رفع العقوبات من قبل إدارة الرئيس جو بايدن ”أكبر من أن يفوتها رئيسي“، لافتا إلى أن الاقتصاد الإيراني عانى بشكل كبير بسبب العقوبات، وانكمش بنسبة 6.8% و 6% في عامي 2018 و 2019.

وأوضح أن السبب الثاني هو أن الاتفاق النووي لا يزال يحظى بجاذبية شعبية، وأن رئيسي يتولى منصبه بدعم فاتر في أحسن الأحوال وبدون تفويض يتجاوز الدعم الأساسي من المرشد الأعلى علي خامنئي، في الوقت الذي يواصل فيه الإيرانيون احتجاجاتهم ضد انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الحار.

واعتبر التقرير أن العامل الثالث هو حرص رئيسي على عدم معارضة الاتفاق النووي أبدا خلال الحملة الرئاسية، مشيرا إلى تصريحاته خلال الحملة الانتخابية التي قال فيها: ”سنلتزم بالتأكيد بخطة العمل الشاملة المشتركة بالصيغة التي وافق عليها المرشد الأعلى“.

ونبّه التقرير إلى أن العامل الرابع هو ما قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تقريره الأخير عن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، إنه يترك رئيسي مع ”إطار لصفقة محتملة تشمل رفع واشنطن معظم، وليس كل، العقوبات الأمريكية“.

رئيسي والغرب

وأوضح التقرير أنه يجب الأخذ في الاعتبار ميول رئيسي الثورية وقربه من المرشد علي خامنئي، معتبرا ”أنه ليس روحاني والاتفاق النووي ليس إرثه، ولكنه سيترك بصمته“.

ونقل التقرير عن خبير بالسياسة الإيرانية قوله: ”من الممكن توقع أنه في حين أن قرار التعامل مع الغرب لن يتغير، فإن اللهجة والتوقعات والسقف ستشهد تحولا واضحا“.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ”مستعدة لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران، عندما يشير الإيرانيون إلى أنهم مستعدون لذلك“.