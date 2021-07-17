مجهولون يختطفون ابنة سفير أفغانستان لدى باكستان لساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة الأفغانية، السبت، إن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف لفترة وجيزة ولسوء المعاملة من مجهولين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "سلسلة علي خيل" كانت في طريقها إلى منزلها عندما احتجزت لعدة ساعات وتعرضت "لتعذيب شديد"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن خطفها في إسلام أباد.



وأضافت الوزارة: "بعد أن أطلق الخاطفون سراحها، تخضع الآنسة سلسلة علي خيل للرعاية الطبية في المستشفى"، داعية إلى إجراء تحقيق وحماية للدبلوماسيين الأفغان.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن السفارة الأفغانية أبلغتها بالاعتداء على ابنة السفير الأفغاني أثناء ركوبها سيارة مستأجرة.



وأضافت أن الشرطة تحقق في هذا "الحادث المزعج" وجرى تشديد الإجراءات الأمنية للسفير وأسرته.

والعلاقات بين الجارتين باكستان وأفغانستان فاترة منذ فترة، وتتهم كابول إسلام أباد بالسماح بملاذات آمنة لمسلحي حركة طالبان، وهو ما تنفيه إسلام أباد التي تتهم أفغانستان بالسماح للمتطرفين باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات في باكستان، هو ما تنفيه كابول.