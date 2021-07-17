شكرا لقرائتكم فيروس كورونا إصابة وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم السبت إنه ثبتت إصابته بكوفيد -19، لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض.

وقال الوزير البريطاني في فيديو بتغريدة على حسابه في تويتر : "هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس COVID"، مضيفا أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدا من اختبار PCR، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.

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"أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل، لكن لحسن الحظ تلقيت اللقاح ولدي أعراض خفيفة".

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في يونيو الماضي أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك الذي استقال بسبب فضيحة.