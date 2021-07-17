قرقاش يكشف عن أسبوع إماراتي - أمريكي "مثمر" من الاجتماعات واللقاءات في واشنطن

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

كشف الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، السبت، عن أسبوع إماراتي - أمريكي "مثمر" من الاجتماعات واللقاءات في واشنطن.



وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في تغريدة له عبر تويتر: "العلاقات الثنائية في أفضل حالاتها وتواصل مهم مع أحد أهم الأصدقاء والحلفاء".

وتابع قرقاش: "نجدّد ونعمّق علاقاتنا برؤية مستقبلية تجاه قضايا السلام والاقتصاد والتكنولوجيا.. وفي عام الخمسين رؤية الإمارات وقيمها وطموحها محل تقدير الأصدقاء".

ونبه إلى التقدير الكبير الذي لمسوه "للإمارات وقيادتها وتوجهاتها في العاصمة الأمريكية"، واصفا إياه بأنه "إيجابي للغاية وبناء".

واعتبر أن "هذه الزيارة تمثل فرصة ثمينة لشرح توجهاتنا خلال المرحلة المقبلة، فالإمارات صوت العقل والمصداقية والشفافية".

ووصف دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها "مشروع عربي حضاري يحمل في طياته الاستقرار والتنمية والاعتدال والوسطية".

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن إطلاق أحدث البرامج الدراسية في الأكاديمية، والأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يحمل اسم "ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية".

ويستهدف البرنامج الذي يمكن استكمال متطلباته الدراسية في 9 أشهر، العاملين والمهتمين في مجالات العمل الإنساني والتنموي الدولي أو الطامحين للعمل فيه ومن مختلف الجنسيات.

كان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أكد أن العلاقات القوية بين بلاده ولولايات المتحدة تعزز أمن البلدين على حد سواء .

ولفت إلى أن الإمارات تؤكد على قيمة الحوار والعمل الدولي متعدد الأطراف، بينما تستعد لتولي مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن.

والثلاثاء الماضي، بدأ الدكتور أنور قرقاش زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن تستغرق أسبوعا.

تعد زيارة قرقاش لواشنطن هي الأولى من نوعها لدبلوماسي إماراتي رفيع منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تضمن إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات وإسرائيل.