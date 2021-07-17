8149 إصابة جديدة بفيور كورونا بالعراق

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17 ألفاً و789حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 8149 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و483 ألفاً و14 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 7920 شخصاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و348 ألفاً و303 حالات.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية أجرت 35 ألفاً و805 فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12 مليوناً و467 ألفاً و303.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و127 ألفاً و270 شخصاً.