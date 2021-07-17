تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.



حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 19:42 والمد الثاني عند 07:48 والجزر الأول عند الساعة 12:37 والجزرالثاني عند الساعة 02:21 .

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 15:21 والمد الثاني عند الساعة 05:34 والجزر الاول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:51 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 32 65 30

دبي 38 32 70 35

الشارقة 38 32 65 35

عجمان 38 32 65 35

أم القيوين 39 32 65 40

رأس الخيمة 38 33 60 45

الفجيرة 35 30 85 55

العين 38 29 65 30

ليوا 39 29 65 30

الرويس 38 32 60 35

السلع 38 32 60 30

دلما 38 34 80 45

طنب الكبرى 39 33 80 50

طنب الصغرى 39 33 80 50

أبو موسى 39 33 80 50 .