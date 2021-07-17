شكرا لقرائتكم خبر عن 153 قتيلا في فيضانات أوروبا منهم 133 بألمانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في ألمانيا، السبت، إلى 133 شخصا على الأقل، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان، ما يرفع عدد القتلى في أوروبا إلى 153 شخصا.



وقالت الشرطة في كوبلنتس "وفقا للمعلومات الحالية، لقي تسعون شخصا حتفهم في الكارثة في راينلاند-بالاتينات وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا. ويضاف ذلك إلى مقتل 43 شخصا في رينانيا شمال فستفاليا وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف، ومقتل عشرين آخرين في بلجيكا.

وهذه أسوأ كارثة طبيعية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتدفع بلجيكا المجاورة أيضًا ثمنا باهظا مع تسجيل ما لا يقل عن 20 وفاة، وفق أحدث تقرير حكومي قلل بشكل طفيف من عدد القتلى الذي أعلنته وسائل الإعلام. وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الثلاثاء، يوم حداد وطني، وقال "قد تكون هذه الفيضانات هي الأكثر كارثية التي عرفتها بلادنا على الإطلاق".

كما سببت الأمطار الغزيرة أضرارا جسيمة في هولندا ولوكسمبورغ وسويسرا.

مثل "حالة حرب"

في تصريح لفرانس برس، قال هانز ديتر فرانكلين (65 عاما) في بلدة شولد في راينلاند بالاتينات "نعيش هنا منذ أكثر من 20 عاما ولم نشهد أبدا أي شيء من هذا القبيل، يبدو الأمر كما لو كنا في حالة حرب". وتنتشر مشاهد الخراب في العديد من قرى هذه المنطقة.

ويمكن أن تتفاقم حصيلة الضحايا أكثر "بينما يتم إفراغ الأقبية وضخ المياه، نستمر في العثور على الجثث"، وفق روجر لوينتز وزير داخلية ولاية راينلاند بالاتينات، إحدى المنطقتين الأكثر تضررا مع شمال الراين وستفاليا المجاورة.

ولا يزال العشرات من الأشخاص في عداد المفقودين في هاتين المنطقتين. في إرفشتات قرب كولونيا، انهار جزء من القرية بعد الانزلاق الأرضي الجمعة. وأظهرت صور من منطقة الكارثة حفرة واسعة تتساقط فيها كتل من الأرض والمياه والحطام. وحذرت السلطات من أن عدة أشخاص لقوا مصرعهم هناك.

النقطة المضيئة الوحيدة هي تراجع هطول الأمطار الجمعة وبدء انحسار منسوب المياه.

تم حشد ما يقرب من ألف عسكري للمساعدة في عمليات الإغاثة والتطهير. وينتظر أن تبدأ الإصلاحات، فخطوط الغاز والهاتف غير صالحة للاستعمال في العديد من الأماكن والمئات من الناس صاروا بلا مأوى.

في أهرويلر، انهارت عدة منازل، وتشعر المدينة بأنها ضحية لما يشبه كارثة تسونامي. وقال أغرون بيريشا في أهرويلر إنه "في الساعة الحادية والنصف مساء، كان هناك القليل من الماء، وفي الساعة الأولى صباحا صار كل شيء تحت الماء شقتنا ومكتبنا ومنازل جيراننا. صار كل شيء تحت الماء في غضون دقائق".

خسائر بمليارات اليورو

أكد المدير العام للجمعية الألمانية للمدن والبلديات غيرد لاندسبيرغ، أنها "كارثة فريدة من نوعها، بحجم غير مسبوق". وأضاف "بالنظر إلى حجم الأضرار، فإنها تقدر بمليارات اليورو".

وضع هذا الطقس السيئ قضية الاحترار المناخي في محور الحملات الانتخابية التي تجري على قدم وساق في ألمانيا على ضوء الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر، والتي ستغادر المستشارة أنغيلا ميركل السلطة إثرها

ويتنافس جميع المرشحين في إطلاق الوعود قبل شهرين ونصف من موعد الاقتراع. وقد حثّ رئيس الجمهورية، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان الجمعة، على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري "بحزم".

وتعتزم ميركل التي تزور الولايات المتحدة حاليا، التنقل إلى موقع الفيضان قريبا.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الجمعة، من دبلن "تؤكد هذه الفيضانات ما يقوله العلم بشأن ظاهرة الاحترار المناخي".

في بلجيكا، لا يزال كثيرون في عداد المفقودين و21 ألف نسمة بلا كهرباء. وانتشر الجيش في أربع مقاطعات من أصل عشرة في البلاد للمشاركة في جهود الإغاثة وعلى وجه الخصوص في عمليات الإجلاء العديدة. ويمكن أن يتفاقم الوضع في سويسرا أيضا، مع خطر فيضان العديد من البحيرات والأنهار