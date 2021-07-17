شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : 38 حالة وفاة و8149 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17 ألفا و 789حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 8149 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و483 ألفا و14 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 7920 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و 348 ألفا و303 حالات.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية أجرت 35 ألفا و 805 فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12مليونا و 467 ألفا و.303

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و127ألفا و270شخصا.