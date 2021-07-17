شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تبدأ عملية بحث جديدة عن ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الشرطة الألمانية عملية بحث جديدة عن ضحايا آخرين للفيضانات باستخدام مروحيات، في أنحاء يصعب الوصول إليها في منطقة ارفايلر بولاية راينلاند بفالتس، غربي البلاد.

وذكرت الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس أنه سيتم تقسيم المنطقة إلى قطاعات، مع أخذ صور جوية، مشيرة إلى أن قوات الشرطة ستقوم بعد ذلك بالبحث في القطاعات بشكل منهجي.

ومن المنتظر إتمام أعمال البحث بحلول مساء غد الأحد.

وأضافت الشرطة أنه سيتم البت في أعمال بحث أخرى في وقت لاحق.