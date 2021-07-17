عملية استخبارية تطيح بـ"مسؤول عبوات" داعش شمال بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما مسؤول العبوات الناسفة في قاطع شمال بغداد.

وقالت خلية الاعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان ورد حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "مفارز مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد وبعد تلقي معلوماتٍ استخبارية، وبناءً على مذكرة قضائية، شرعت بتنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ استباقية تمخض عنها القبض على اثنين من العناصر الارهابية، أحدهما مسؤول العبوات الناسفة في مفارز التفخيخ والعبوات ضمن ما يسمى قاطع شمالِ بغداد، والأخر يعمل في المفارز الأمنية ضمن القاطع ذاته".

وأضافت، أنه "جرى تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا باستهداف القوات الامنية والمواطنين خلال الفترة السابقة، واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

وقبل نحو 4 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي لإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية، في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.

