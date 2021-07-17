برلمان اليمن يستغيث من مذبحة حوثية بحق 160 ألف موظف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب مذبحة مليشيات الحوثي الإرهابيه بحق العاملين في القطاع المدني للدولة وحرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة وكفاءة ومقدرة من وظائفهم.

واعتبرت هيئة رئاسة البرلمان سعي مليشيات الحوثي لإحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية وزيادة حدة الشظف التي يعانيها اليمنيون، نتيجة قيام المليشيا بقطع ومصادرة المرتبات وفرض الإتاوات ونهب الحقوق.

وأكدت هيئة البرلمان في بيان أن "ما تقوم به المليشيات ضد موظفي الدولة ليس له أي مشروعية ولا صفة، وحرمان 160 ألف موظف وصاحب خبره وكفاءة من وظائفهم جريمة إرهابية غير مسبوقة بحق المواطنين، وتصدر عن جماعة إرهابية تفتقر إلى الشرعية".

وحذر بيان البرلمان من خطورة استخدام المليشيات للسلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة اليمنية.

وحث البرلمان في بيانه المواطنين والموظفين والنخب الاجتماعية والسياسية داخل الوطن وخارجه لمقاومة ورفض إجراءات الهدم والتدمير الممنهج التي تستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها وآخرها الإقصاء والطرد لنحو 160 ألفا من الموظفين الحكوميين في السلك المدني.

ودعت هيئة رئاسة البرلمان اليمني منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بشكل خاص والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية والاتحاد الاوروبي وكل المنظمات ذات العلاقة ومنظمة حقوق الإنسان، لإيقاف هذه المذبحة بحق الموظفين اليمنيين.

وأشار البرلمان إلى أن المليشيات الحوثية تركز على تصفية الكوادر التربوية في المدارس والجامعات، ليتسنى لها صناعة جيل عنيف متشدد غير متسامح وصبغ المجتمع اليمني بلونها الطائفي الدخيل.

وأكد بيان البرلمان أن هذه الإجراءات غير الشرعية تثبت رفض المليشيات الحوثية لعملية السلام ومبدأ التعايش والقبول بالآخر، وتكشف عن نواياها في السيطرة والاستحواذ على مقدرات اليمن، خلافاً لما يصدر عنها من بيانات وتصريحات لا تعبر عما تخطط له.

وأوضح البرلمان أن ما وصفها بـ"المذبحة الحوثية" بحق الموظفين ستلحق الضرر الفادح بالحد المتبقي من الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري المستولى عليه باستبدال التكنوقراط والمتخصصين بمليشيات لا تفقه شيئاً في الإدارة والعمل الخدمي إلا في كونها تعتبر الأمر توزيعا للغنائم والجبايات.

وطالبت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، الأمم المتحدة بالضغط على مليشيا الحوثي لعدم المساس بالجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها، ومنع أي تغير أو عبث في قوام أجهزة الدولة حتى لا يتحول ذلك إلى عائق أمام أي استحقاقات قادمة، ويخلق اختلالات وعقبات وإغراق للوظيفة العامة للدولة، يصعب معها المعالجات عند الوصول إلى التسوية السياسية.

وناشد البرلمان اليمني كل برلمانات العالم والمنظمات المعنية الوقوف بكل قوة في وجه هذه الجماعة المليشاوية الإرهابية وإسقاط الجريمة الشنعاء التي قامت بها، وحماية المتضررين منها وما سيشكله ذلك من أثرٍ مدمر على مستقبل الدولة.

وأصدرت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب الحوثي في 28 يونيو/حزيران المنصرم تعميما بشأن إحالة موظفين حكومين يبلغ عددهم نحو 160 ألف موظف إلى التقاعد.

وتضمن التعميم تحذيرات مشددة إلى الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح التابعة لحكومة الانقلاب بعدم قبول واعتماد أي بدائل توظيف إلا بموافقة مهدي المشاط رئيس مجلس الحوثيين السياسي.

وطلبت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب من هذه الجهات سرعة تجهيز كشوفات التقاعد حتى نهاية مارس/آذار 2018، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التعميم.

وتعتزم مليشيا الحوثي من خلال هذه التدابير تسريح 160 ألف موظف حكومي من أجل استبدالهم بموظفين تابعين لها، في انتهاك لحقوق الموظفين وتعدٍ بالغ على القوانين واللوائح والأنظمة العامة، والدستور اليمني.

