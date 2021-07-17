وفاة ثاني متظاهر بالأهواز متأثراً بجراحه في مظاهرات جنوبي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن متظاهراً بمدينة الأهواز جنوبي البلاد، توفي جراء إصابته بجروح مساء أمس، خلال احتجاجات مناهضة للنظام.

وذكرت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة، إن "قاسم خضيري، الشاب المتظاهر من منطقة كوت عبد الله التابعة لمدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان توفي اليوم السبت جراء إصابته بجروح بليغة".



وأوضحت القناة، بحسب مصادر محلية في الأهواز، أن "خضيري شارك الليلة الماضية في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن خوزستان بسبب غياب المياه في هذه المحافظة جراء سياسة النظام العنصرية".

ولم تعلن السلطات الحكومية الإيرانية بعد عن وفاة المتظاهر الثاني "قاسم خضيري"، فيما أكدت في وقت سابق من اليوم وفاة شاب من مدينة الفلاحية يُدعى "مصطفى نعيماوي" على يد قوات الأمن جراء مشاركته في الاحتجاجات الشعبية الليلة الماضية.





وأشارت مصادر حقوقية إيرانية إلى أن "مصطفى نعيماوي البالغ من العمر 26 عاماً من سكان منطقة عباس آباد بمدينة الفلاحية، توفي جراء إصابته بطلق مباشر في منطقة الصدر".

وتشهد مناطق واسعة من محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية، احتجاجات على مدى اليومين الماضيين بسبب غياب المياه الصالحة للشرب، كما أثرت أزمة المياه على قطاع الزراعة والماشية في هذه المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون الليلة الماضية وجودا كبيرا لقوات الأمن في عدد من المدن في خوزستان منها الأهواز وسوسنغرد وكوت عبدالله والفلاحية والحويزة.