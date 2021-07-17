شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8063.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إلى تسجيل 1098 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 508 آلاف و521.

كما لفتت إلى تسجيل 1207 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 489 ألفاً و553.