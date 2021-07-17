شكرا لقرائتكم طالبان الاستخبارات الأميركية: طالبان قد تستولي على أفغانستان بأسرع مما توقعنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن أحدث تقييمات دوائر الاستخبارات الأميركية، تحذر من تقدم حركة طالبان في أفغانستان "بوتيرة متسارعة"، وتدهور الوضع الأمني في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن تقييمات الاستخبارات الأميركية ترسم صورة قاتمة بشكل متزايد لتقدم طالبان المتسارع عبر أفغانستان .

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تلك التقارير حذرت من أنّ الحركة المتشددة قد تسيطر قريباً على جزء كبير من البلاد في أعقاب انسحاب القوات الأميركية.

وأشارت "سي إن إن" عبر تقريرها إلى أن مصادر عدة مطلعة على آخر التقييمات اعتبرت أن العاصمة كابل ستكون "محطة أخيرة" للحركة التي من المرجح أن تستهدف مراكز سكانية كبيرة قبل التقدم نحو العاصمة.