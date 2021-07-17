محافظ الشرقية يأمر بإزالة "شوادر اللحوم" المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز بلبيس، بإزالة شوادر بيع اللحوم المخالفة والمتعدى أصحابها على حرم طريق "بلبيس - الزقازيق" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال مرور المحافظ في شوارع المدينة للاطمئنان على انتظام أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حيث تلاحظ انتشار شوادر بيع اللحوم وتعدي أصحابها على حرم الطريق وقيامهم بعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، والإقدام على أعمال الذبح خارج المجازر المعتمدة بالمخالفة للقانون.

أكد محافظ الشرقية أنه تقرر فتح المجاز بنطاق المحافظة لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المواطنين وذلك طبقًا لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.