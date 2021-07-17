"قتلوه أمام منزله".. "3 جزارين" يمزقون جسد شاب في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهد مركز فارسكور بمحافظة دمياط، واقعة مؤسفة أثارت الحزن في نفوس الأهالي، اليوم السبت، بعد أن أقدم 3 أشخاص من أسرة واحدة، على قتل شاب، بسبب خلافات بينهم.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث عن أن إسلام جبريل، البالغ من العمر ٢٨ عاما، ويعمل في ورشة لطلاء الأثاث، لقي مصرعه على يد ثلاثة أشخاص، طعنا بأسلحة بيضاء، بالقرب من منزل المجني عليه.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وسؤال شهود العيان.

وألقت القوات القبض على الجناة وهم شاب ووالده وعمه، وجميعهم يعملون في مهنة الجزارة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.