تفاصيل قرض الزفاف في بنكي التجاري الدولي وناصر الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يقدم بنكا التجاري الدولي (cib) وناصر الاجتماعي قرض خاص لتمويل تكاليف حفل الزفاف أو مصروفات الزواج بصفة عامة وخاصة مع ارتفاع تكاليفها.

وعدد البنوك المقدمة لقرض الزفاف قليلة للغاية، نظرًا لأن أغلب البنوك تكتفي بتقديم القرض الشخصي وللعميل الحرية في استخدامه في أي غرض له سواء لسداد مصاريف الزفاف أو شراء سلع معينة.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية التفاصيل الكاملة لقرض الرفاف في بنكي التجاري الدولي وناصر الاجتماعي:

1 -البنك التجاري الدولي (CIB):

350 ألف جنيه الحد الأقصى للقرض

5 سنوات الحد الأقصى لسداد القرض

2% مصاريف إدارية من إجمالي قيمة القرض تسدد مرة واحدة

السن لا يتجاوز 60 عاما عند سداد آخر قسط

الراتب لا يقل عن 2600 جنيه شهريًا

نسبة الفائدة: يقر البنك نسبة الفائدة ولكن تختلف من عميل إلى آخر حسب موظف حكومي أو قطاع خاص أو مهن حرة، وإمكانية تحويل قسط القرض أو الراتب على البنك من عدمه.

2-بنك ناصر الاجتماعي:

يقدم القرض كمساعدة الأسر الأولى بالرعاية فقط وبعد إجراء استعلام من مكتب الشئون الاجتماعية على المقترض والشروط كالتالي:

15 ألف جنيه الحد الأقصى لقيمة التمويل

دون فائدة

نسبة المصاريف الإدارية تكون رمزية

لا يشترط سن محدد

يشترط عدم امتلاكه دخل شهري ثابت للحصول على المساعدة وغير موظف