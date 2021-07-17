محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء أشرف عطية "نبتهل لله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من كرمه وبالتوفيق والسداد للقيادة السياسية فيما تبذله من جهد وطني مخلص لإعلاء شأن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ودفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق لوطننا المفدى مصر".

لافتا إلى أن التاريخ سيسجل لربان وقائد السفينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية، والسعي الدائم لدفع مسيرة العمران والنماء في كافة قطاعات العمل العام.

كما أرسل محافظ أسوان برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسادة الوزراء بهذه المناسبة العطرة.

فيما تقدم أشرف عطية بخالص التهاني القلبية لأهالي محافظة أسوان، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى العلي القدير بأن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.