ألمانيا / إجلاء المئات من الأشخاص بسبب فيضان أحد السدود

اسماعيل عبد الحي - إضطرت السلطات الألمانية إلى إجلاء مئات السكان في ولاية شمال الراين - وستفاليا نتيجة فيضان مياه سد على نهر رور، على خلفية الفيضانات التي أودت بأرواح 130 شخصا على الأقل.

وأكدت سلطات مدينة فاسنبرغ التابعة لمقاطعة كولونيا اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ أجلوا خلال الليلة الماضية نحو 700 من سكان منطقة أوفهوفين، بالإضافة إلى إبلاغ سكان منطقتين أخريين بإحتمال إجلائهم أيضا.

وأفادت صحيفة "فيلت" بأن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا صباح اليوم، على الرغم من أن منسوب المياه مستقر.

ويأتي ذلك في وقت إرتفعت فيه حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي إجتاحت جنوب غربي ألمانيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى 133 قتيلا على الأقل.

المصدر: "فيلت"