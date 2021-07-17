مسؤول هايتي سابق أمر باغتيال الرئيس مويس

أفادت أنباء بأن مسؤولا سابقا في وزارة العدل في هايتي أصدر الأمر لاثنين من القتلة لاغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس. وقال قائد الشرطة الوطنية في كولومبيا خورخي فارجاس يوم الجمعة إن الرجل أبلغ اثنين من المرتزقة الكولومبيين بمهمة الاغتيال قبل ثلاثة أيام من الهجوم.

وخلال حديث في كلمة بالفيديو، أشار فارجاس إلى النتائج التي توصل إليها تحقيق مشترك أجرته السلطات الهايتية والكولومبية والإنتربول. وقال فارجاس إن الرجل كان يعمل في وحدة مكافحة الفساد بجهاز الاستخبارات.

وأفادت تقارير إعلامية أن أحد الشخصين الكولومبيين اللذين تم إبلاغهما قتل بواسطة الشرطة بينما تم إلقاء القبض على الآخر.

وأوضح فارجاس أن الرجلين ينتميان إلى مجموعة من أربعة أشخاص سافروا إلى هايتي في نهاية أبريل علاوة على20 كولومبيا آخرين وصلوا إليها في وقت لاحق. وأضاف أنه تم التعاقد معهم مبدئيا للقيام بخدمات أمنية عبر شركة فنزويلية مقرها مدينة ميامي الأمريكية.