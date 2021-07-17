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دولة آسيوية تسجل عدداً قياسياً من وفيات كورونا اليومية

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:16
ممرضة تعطي لقاح لعجوز في منزلها في ماليزيا
عربي ودولي

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تتسارع في الآونة الأخيرة وتيرة تفشي في العديد من دول العالم رغم إعادة فرض القيود والإغلاق وحملات التطعيم المكثفة.
 من بين هذه الدول، سجلت ماليزيا، اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 الناجمة عن الإصابة.
وأحصت ماليزيا 138 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت وزارة الصحة أيضاً 12528 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجل يوم الخميس وبلغ 13215.

المصدر: رويترز

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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