انفجار يهز شمال أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 04:08 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وكالة “شينخوا” نقلا عن مسؤول محلي بـ”انفجار هز مدينة أيبك حاضرة مقاطعة سامانجان بشمال أفغانستان اليوم”، لافتة إلى أنه “ثمة مخاوف من وقوع ضحايا”.

واستمرت الاشتباكات في أنحاء أفغانستان، أمس الجمعة، بما في ذلك في إقليم قندهار في جنوب البلاد حيث سيطرت “طالبان” يوم الأربعاء الماضي على منطقة سبين بولداك المهمة على الحدود مع باكستان.

وكانت حركة “طالبان” كثفت خلال الفترة الأخيرة هجماتها على مواقع القوات الحكومية الأفغانية، وسيطرت على العديد من المناطق في شمال شرقي وشمال غربي أفغانستان بالإضافة إلى عدد من المعابر الحدودية، بحسب “سينخوا ورويترز”.