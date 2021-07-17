الخارجية الكويتية تشيد بمستوى التنسيق مع بعثة الإمارات في بروكسل

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

نفت وزارة الخارجية الكويتية، مساء أمس الجمعة، "نفياً قاطعاً" صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول لوبي مزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بالتحريض على دولة الكويت، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).



وأوضحت الخارجية الكويتية، أن "الخبر قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي غير صحيح وغير موجود".

وبحسب الوكالة، أشادت الخارجية أيضاً "بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدبلوماسية في بروكسل، وسعيهما المشترك للعمل معًا في خدمة البلدين، وسياستهما الخارجية، حيث يأتي ذلك انعكاسًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وقيادتهما، وشعبيهما الشقيقين"، بحسب المصدر ذاته.