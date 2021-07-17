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حالة وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا بفلسطين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة اليوم السبت تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس ""، و134 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98.4 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.4 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 9 مصابين بغرف العناية المكثفة.

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر بداية الشهر الجاري مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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