شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه لا يشعر سوى بأعراض خفيفة مشيرا إلى أنه كان قد حصل على جرعتين من اللقاح المضاد للمرض.

وأضاف في تغريدة "هذا الصباح أثبتت الفحوصات إصابتي بكوفيد" موضحا أنه أجرى اختبارا سريعا وفي انتظار الحصول على نتيجة اختبار (بي.سي.آر).

وقال "أنا في انتظار نتيجة اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) لكن لحسن الحظ انني كنت قد حصلت على التطعيم والأعراض التي أشعر بها خفيفة".