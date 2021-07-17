ما آخر مُستجدات كورونا في الصين؟

17 يوليو , 2021
China Daily via Reuters
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن بر الصين الرئيسي سجل 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة نزولا من 36 إصابة في اليوم السابق.
وأفادت اللجنة في نشرتها اليومية بأن 28 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما سُجلت حالتان في الداخل.
وكشفت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.
وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 92213 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
ما جديد كورونا في الصين؟
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