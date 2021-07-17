شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا بفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة اليوم السبت تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و134 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.4 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.4 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مصابين بغرف العناية المكثفة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر بداية الشهر الجاري مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".