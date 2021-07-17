دولة الإمارات تقدم 78 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 78.028 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16.341.613 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 165.23 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.