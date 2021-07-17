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دولة الإمارات تنفذ محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في ولاية كسلا السودانية

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محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

سلمت سفارة الإمارات في السودان محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقرية السجيداب فى طريق شريان الشمال الكيلو (157) بولاية كسلا السودانية.

 

يأتي ذلك فى إطار المساهمات في المشروعات الخدمية التى تقدمها للأهالي.

 

وعبر الأهالي عن شكرهم لدولة الإمارات التي تمد لهم يد العون على الدوام من أجل استقرارهم وإعادة تطبيع حياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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